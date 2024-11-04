Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: Yakalanan zanlı tutuklandı
Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin başka bir ile götürüleceği bilgisi üzerine, Oğuzeli ilçesinde bir aracı durdurdu.
Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yabancı uyruklu T.E.A, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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