Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 27 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:10

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesinde 4 bölgede yaptığı çalışmada 27 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli de gözaltına alındı.


Etiketler: #göçmen kaçakçılığı #göçmen

İlgili Haberler

Muğla açıklarında 27 göçmen kurtarıldı: 2 insan kaçakçısı gözaltında

Muğla açıklarında 27 göçmen kurtarıldı: 2 insan kaçakçısı gözaltında
İzmir'de 53 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 53 düzensiz göçmen yakalandı
Marmaris’te 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Marmaris’te 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler