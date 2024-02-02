Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık ilçelerinde yapılan operasyonlarda 45 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:42
Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Ezine ve Ayvacık'ın sahil kesimlerinde yaptıkları operasyonlarda 34 CGZ 096, 10 T 5642 ve 17 FU 093 plakalı araçlarda 45 kaçak göçmeni yakaladı.

Operasyonlarda insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla G.T., S.Ş. ve E.E. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. El konulan araçlar yediemin otoparkına götürüldü.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


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