Çanakkale'de 45 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:42

Güncelleme: 02.02.2024 - 10:42

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Ezine ve Ayvacık'ın sahil kesimlerinde yaptıkları operasyonlarda 34 CGZ 096, 10 T 5642 ve 17 FU 093 plakalı araçlarda 45 kaçak göçmeni yakaladı.

Operasyonlarda insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla G.T., S.Ş. ve E.E. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. El konulan araçlar yediemin otoparkına götürüldü.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.