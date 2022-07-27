Çanakkale'de 73 yaşındaki çoban ölü bulundu

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 15:09

Ayvacık'a bağlı Çamkalabak köyünün Çamtepe Mahallesi'nde çobanlık yapan 73 yaşındaki Hamit Kuru hayvanlarını otlatmak için sabahın erken saatlerinde evinden ayrıldı. Yakınları Kuru'dan uzun süre haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

CESEDİ SU KUYUSUNDA BULUNDU

Jandarma ekipleri ve köylüler, bölgedeki bir su kuyusunda Kuru'nun cesedini buldu. Su kuyusunda bir keçinin de öldüğü görüldü.

Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kuru'nun cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.