Çanakkale'de 73 yaşındaki çoban ölü bulundu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çobanlık yapan kişi su kuyusunda ölü bulundu. Öte yandan kuyuda bir keçinin de cansız bedenine ulaşıldı.
Ayvacık'a bağlı Çamkalabak köyünün Çamtepe Mahallesi'nde çobanlık yapan 73 yaşındaki Hamit Kuru hayvanlarını otlatmak için sabahın erken saatlerinde evinden ayrıldı. Yakınları Kuru'dan uzun süre haber alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
CESEDİ SU KUYUSUNDA BULUNDU
Jandarma ekipleri ve köylüler, bölgedeki bir su kuyusunda Kuru'nun cesedini buldu. Su kuyusunda bir keçinin de öldüğü görüldü.
Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kuru'nun cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.
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