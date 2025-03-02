Çanakkale'de acı olay! Emanet aldığı motosiklet sonu oldu... 24 yaşındaki Ömer Faruk kurtarılamadı
Çanakkale’nin Biga ilçesinde emanet aldığı motosiklet ile otomobile çarpan Ömer Faruk Fuçucuoğlu (24), hayatını kaybetti.
Feci kaza, saat 17.00 sıralarında Çanakkale-Biga kara yolunda meydana geldi.
Ömer Faruk Fuçucuoğlu’nun kontrolünü yitirdiği 34 ETD 246 plakalı motosiklet, 34 MG 9531 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekibi, Fuçucuoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Fuçucuoğlu’nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Motosikleti emanet aldığı belirtilen Ömer Faruk Fuçucuoğlu, bugün Kaldırımbaşı Mahallesi’nde öğlende son yolculuğuna uğurlanacak.
Etiketler: #çanakkale #kaza
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