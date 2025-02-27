Çanakkale'de ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama
Çanakkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 217,71 gram kokain maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: #çanakkale #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu
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