Çanakkale'de ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama

Çanakkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de ekiplerden 'uyuşturucu' baskını: 2 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:44

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 217,71 gram kokain maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #çanakkale #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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