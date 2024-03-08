Çanakkale'de aranan FETÖ şüphelisi saklandığı gardıropta yakalandı

Yayınlanma: 08.03.2024 - 17:29

Güncelleme: 08.03.2024 - 17:30

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda, 2 ayrı dosyada 8 suçtan aranan R.T. saklandığı gardıropta yakalandı.

R.T'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.