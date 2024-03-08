Çanakkale'de aranan FETÖ şüphelisi saklandığı gardıropta yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 17:29
Çanakkale'de aranan FETÖ şüphelisi saklandığı gardıropta yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda, 2 ayrı dosyada 8 suçtan aranan R.T. saklandığı gardıropta yakalandı.

R.T'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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