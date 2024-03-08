Çanakkale'de aranan FETÖ şüphelisi saklandığı gardıropta yakalandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda, 2 ayrı dosyada 8 suçtan aranan R.T. saklandığı gardıropta yakalandı.
R.T'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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