Adana'da FETÖ'nün 'ev ablası'na dava

Yayınlanma: 08.03.2024 - 10:17

Güncelleme: 08.03.2024 - 10:17

Kentte 24 Ekim 2023'te tutuklanan H.G. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. FETÖ'nün "ev ablası" olduğu iddia edilen H.G. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı anlatılan H.G'nin lise öğrenciliği döneminde örgüte ait dershaneye gittiği, örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle irtibatının belirlendiği ve kod isim kullanarak faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisine yer verildi.

Sanığın, "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiği, örgüt evine çağırdığı öğrencileri üniversite kazandıktan sonra da izlediği ve örgütsel sohbet düzenlediği iddianamede belirtildi.

İddianamede, ByLock yazışmasında adının geçtiği ve ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığı ve "ev ablası" sıfatıyla FETÖ'ye ait evlere erzak sağladığı anlatılan H.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Tutuklu sanık H.G, iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.