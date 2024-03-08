FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik soruşturmasında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ soruşturmalarında ele geçen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme ve etkin pişmanlık beyanları neticesinde, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara merkezli 3 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.
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