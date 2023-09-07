Böylesi görülmedi... İstanbul'da 12 saat süren hırsızlık!

Beylikdüzü'nde hırsızlar, binanın otoparkındaki eşyaları çaldı. Sabah saatlerinde girdikleri depoda 12 saat boyunca kalan şüpheliler binadan akşam saatlerinde ayrıldı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar, binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 13:18
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi Durusu Caddesi'ndeki bir binada 31 Ağustos Perşembe günü şaşkınlık yaratan bir hırsızlık olayı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; sabah 09.30 sıralarında binanın otoparkına giren hırsızlar, depo olarak kullanılan ortak alandaki eşyaları çalmaya başladı. Yabancı uyruklu bir aileye ait olduğu öğrenilen eşyaları çalan hırsızlar, akşam saat 21.00 sıralarında binayı terk etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızların her hareketi binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İki şüphelinin depodan kurutma makinesi, bisiklet, perde ve ses sistemi hoparlörü çaldığı öğrenildi.

Hırsızlık anları, binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, şüphelilerden 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdüğü belirtildi.


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