Çanakkale’de coşkulu kalabalık: Mustafa Kemal ve silah arkadaşları için yürüdüler
Çanakkale 18 Mart zaferinin 109. Yıldönümü sebebiyle Çanakkale’nin merkez ilçesinde yaklaşık 3 KM'lik insan kuyruğuyla fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Sık sık “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan Çanakkale halkı, yürüyüş sırasında 500 metrelik Türk bayrağı taşıdı.
Çanakkale 18 Mart deniz zaferinin 109. Yıldönümünde Çanakkaleliler, kentin işlek noktası olan Demircioğlu caddesinde coşkulu bir kalabalık ile toplandı.
Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının, emperyalizme karşı kazandığı zafer için toplanan Çanakkaleliler, yürüyüş başlamadan önce ve yürüyüş sırasında sık sık “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı. Etkinlikteki kalabalık ayrıca “Şehitler ölmez, Çanakkale geçilmez” diye haykırdı.
Çanakkaleliler, taşıdıkları 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı ile yaklaşık 3 km’lik rotanın ardından Çanakkale şehitlerinin anısına saygı duruşunda bulundu.
Anma yürüyüşü, saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile tamamlandı.
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