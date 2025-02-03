Çanakkale’de dehşet: Kesik baş çöp kovasında bulundu!
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bir kişi evde ölü bulundu. İddiaya göre, ölen kişinin kesik başı ise evdeki çöp kovasında bulundu.
Olay, Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde meydana geldi. Üç gündür İsmail Damar’dan haber alamayan yakınları, köydeki eve geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı.
İsmail Damar, başı kesilmiş halde bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Evin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaptı. Savcının incelemelerinin ardından Damar’ın cansız bedeni Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İddiaya göre, cansız bedeni evde olan İsmail Damar’ın kesik başı ise jandarmanın çalışması sonucu evin içerisindeki çöp kovasında bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürerken İsmail Damar’ın eşi E.D. (56) jandarma tarafından gözaltına alındı.
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