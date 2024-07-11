Çanakkale'de denizde bir erkek cesedi bulundu
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde denizde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.
İlçedeki balıkçılar, teknelerin bağlandığı iç limanda denizde dalgıç kıyafetli bir ceset olduğunu fark etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cesedin, otopsi için Adli Tıp Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.
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