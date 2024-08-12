Çanakkale'de eğitim uçağı sert iniş yaptı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra motor arızası nedeniyle sert iniş yaptı. Uçaktaki 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
İddiaya göre Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan kalkan 2 kişilik TC-AJJ kuyruk numaralı özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra motor arızası yaptı.
Uçak, Ezine ilçesinde kırsal alana sert iniş yaptı. Uçak pilotu ve öğrencisi, yara almadan kurtuldu.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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