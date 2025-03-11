Çanakkale'de ekiplerden operasyon: 12'si çocuk, 28 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 12'si çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de ekiplerden operasyon: 12'si çocuk, 28 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 16:50

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.

28 KİŞİ YAKALANDI

Bölgeye sevk edilen "KB-119" botu ekipleri, lastik bottaki Afganistan uyruklu 12'si çocuk 28 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmenler

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