Çanakkale'de ekiplerden operasyon: 12'si çocuk, 28 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 12'si çocuk 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında ilerleyen lastik botu tespit etti.
28 KİŞİ YAKALANDI
Bölgeye sevk edilen "KB-119" botu ekipleri, lastik bottaki Afganistan uyruklu 12'si çocuk 28 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
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