Jandarma harekete geçti: Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
9 KİŞİ YAKALANDI
Ekipler, Kofçaz ilçesinde 3 farklı bölgede 9 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: #Kırklareli
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