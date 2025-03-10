Jandarma harekete geçti: Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma harekete geçti: Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 10:37

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

9 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler, Kofçaz ilçesinde 3 farklı bölgede 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Etiketler: #Kırklareli

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