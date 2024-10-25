Çanakkale’de FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
Çanakkale’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli N.N.U. yakalandı. N.N.U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince dün Çan ilçesinde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli N.N.U. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen N.N.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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