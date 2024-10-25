Çanakkale’de FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

Çanakkale’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli N.N.U. yakalandı. N.N.U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale’de FETÖ operasyonu: 1 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:24

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince dün Çan ilçesinde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli N.N.U. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen N.N.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #çanakkale

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