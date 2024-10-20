Çanakkale’de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Çanakkale’de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor
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İHA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 16:52

Çanakkale'nin  Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi orman deposu mevkisinde saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda yangın başladı.

Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.


Etiketler: #çanakkale #Yangın #Orman

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