Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'de Ezine-Bayramiç yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
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AA
Yayınlanma: 31.03.2025 - 09:39

Ezine-Bayramiç yolunda seyreden O. A. idaresindeki otomobil, R. Z'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede sürücü O. A, aynı otomobildeki yolculardan Y. A. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan diğer sürücü R. Z. ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazesi Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Etiketler: #çanakkale #otomobil #kaza

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