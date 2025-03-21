Otomobil, TIR'a ve bariyerlere çarptı: 2’si çocuk 5 yaralı

Yayınlanma: 21.03.2025 - 13:06

Güncelleme: 21.03.2025 - 13:06

Kaza, saat 08.00 sıralarında Merzifon Galericiler Sitesi mevkisinde meydana geldi.

Mehmet B. yönetimindeki otomobil, Şakir Y. yönetimindeki park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil, savrularak demir bariyerlere çarptı. Kazada 2 sürücü ile Buket B., Ege B. (4) ve Efe B. (6) yaralandı.

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.