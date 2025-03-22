Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 22.03.2025 - 12:29

Güncelleme: 22.03.2025 - 12:29

Osman Gazi Mahallesi'nde Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki kavşakta saat 10.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Ermenek ilçesinden, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne böbrek hastası Fatma Duran'ı taşıyan Mustafa Baştuğ (45) idaresindeki ambulans, kavşakta Halil Kızıltaş (38) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Otomobildeki Havva Kızıltaş (35), Emine Keskin (55) ve Y.K. (14) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılarla, ambulanstaki hastayı başka ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar, çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.