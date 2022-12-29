Çanakkale'de IŞİD ve FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
Çanakkale'de polis ekiplerince terör örgütleri IŞİD ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 26 Aralık'ta 7 adreste toplam 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale, yasaklı yayın ve doküman ile ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 52 adet fişeğe el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 28 Aralık'ta adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 1’i savcılıktaki işlemlerinin ardından, 3’ü yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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