Çanakkale'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 45 kişi yakalandı

Çanakkale’de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 45 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 'kaçak göçmen' operasyonu: 45 kişi yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 09:11

Bozcaada İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG-16 Bot Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında icra edilen çalışmalar sonucu 45 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Bozcaada Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması hususunda yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.


Etiketler: #çanakkale #düzensiz göçmen #göçmen #göçmen kaçakçılığı

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