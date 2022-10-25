İstanbul'da kadın cinayeti: Sokak ortasında silahla öldürüldü
İstanbul'da dün akşam saatlerinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından sokak ortasında katledildi. Katil zanlısı, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul Fatih’te sokak ortasında silahla vurulan 34 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı olay yerinden bir araçla kaçarak kayıplara karıştı. Polis, görgü tanıklarının ifadesine başvururken, katilin; Emine C.'nin eşi olduğu bilgisine ulaştı.
Olay, dün Fatih Sümbülefendi Mahallesi’nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 yaşındaki Emine C., kaldırımda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın, kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan kişi bir araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.
HAYATINI KAYBETTİ
Silah seslerini duyan yurttaşlar, ağır yaralanan kadının yardımına koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Emine C.’yi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralanan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KAZİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR
Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede incelemelerini gerçekleştirerek görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Çevredeki kişiler, silahlı saldırganın öldürülen kadının boşanma aşamasında olduğu Levent C. olduğunu ifade etti.
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