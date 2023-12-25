Çanakkale'de kamyonette 31 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonette yapılan aramada 31 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 13:32
Çanakkale'de kamyonette 31 kaçak göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sabaha karşı Ayvacık ilçesi sahil kesiminde Arıklı köyü Assos Sahil yolunda kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.

Operasyonda durdurulan 22 ACY 710 plakalı kamyonet kasasından 14'ü erkek, 7'si kadın, 5'i erkek çocuk ve 5'i kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 31 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör şüphelisi M.Y. gözaltına alındı.

Şüpheli M.Y.'nin jandarmadaki işlemleri devam ederken, yakalanan 31 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.


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