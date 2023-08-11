Diyarbakır'da yangın paniği: 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Diyarbakır'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi 1006. Sokak'ta bulunan 14 katlı apartmanın 11. katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören çevredeki yurttaşların haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 10 kişi sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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