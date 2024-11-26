Çanakkale'de korkunç olay... Husumetlileri iş yerinde kurşun yağdırdı!

Yayınlanma: 26.11.2024 - 15:26

Güncelleme: 26.11.2024 - 15:27

Çanakkale'de İsmetpaşa Mahallesi 27. Sokak'taki iş yerine gelen Ş.C.K. ile B.K. aralarında husumet bulunduğu iddia edilen C.K.'ye (34) pompalı tüfekle ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.K. ağır yaralanırken, şüpheliler otomobille kaçtı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İş yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, C.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, şüphelileri Çanakkale-Bursa kara yolu Umurbey kavşağında 17 AGD 464 plakalı araçta yakaladı.

C.K.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne morguna götürüldü.