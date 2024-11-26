Çanakkale'de korkunç olay... Husumetlileri iş yerinde kurşun yağdırdı!

Çanakkale'de 34 yaşındaki C.K., husumetli olduğu Ş.C.K. ve B.K. tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Saldırı sonrası kaçak şüpheliler ise, yakalandı.

Çanakkale'de korkunç olay... Husumetlileri iş yerinde kurşun yağdırdı!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 15:26

Çanakkale'de İsmetpaşa Mahallesi 27. Sokak'taki iş yerine gelen Ş.C.K. ile B.K. aralarında husumet bulunduğu iddia edilen C.K.'ye (34) pompalı tüfekle ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.K. ağır yaralanırken, şüpheliler otomobille kaçtı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İş yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, C.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, şüphelileri Çanakkale-Bursa kara yolu Umurbey kavşağında 17 AGD 464 plakalı araçta yakaladı.

C.K.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne morguna götürüldü.


Etiketler: #çanakkale #husumet #iş yeri #pompalı tüfek

İlgili Haberler

Kağıthane’de husumetlisini koruyanı vurdu

Kağıthane’de husumetlisini koruyanı vurdu
Ağrı'da husumetli aileler minibüsten inip kavga etti: Yaralılar var!

Ağrı'da husumetli aileler minibüsten inip kavga etti: Yaralılar var!
Husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı: Yaralandı!

Husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı: Yaralandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler