Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar deprem olup olmadığını merak ediyor. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremin nerede yaşandığı araştırılıyor. Peki, Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 21:48
Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA DEPREM OLDU? 

Sarsıntı hisseden yurttaşlar İstanbul'da deprem olup olmadığı merak ediyor. Çanakkale Yenice merkezli deprem saat 21:38'de gerçekleşti. 4.9 büyüklüğündeki deprem 10.44 km derinlikte gerçekleşti.


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