Çanakkale’de bir kuzu 5 ayaklı doğdu

Yayınlanma: 15.12.2024 - 13:04

Güncelleme: 15.12.2024 - 13:05

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir kuzu beş ayaklı olarak dünyaya geldi. Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi’nde yaklaşık 10 yıldır besicilik yapan Hüseyin Yılmaz (26), hayvanlarından birinin doğum yaptığını fark etti. Koyunlarından biri dünyaya getirdiği kuzunun yanına gittiğinde, kuzunun 5 ayaklı olduğunu gördü. Çevredeki besiciler de gelip gördükleri 5 ayaklı kuzuya hayretle baktı.





Yılmaz, yıllardır büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirterek, “Doğduğumdan beridir bu işin içindeyim. İlk defa böyle bir olay başıma geldi. 5 ayaklı bir kuzum doğdu, şaşırdık. Çok şükür ki yürümesinde, gezmesinde ve sağlığında hiçbir problem yok. Her şeyi dört dörtlük. Diğer kuzularla birlikte sağlıklı şekilde gelişiyor. Rabbimizin verdiği bir nimet ve takdir. Bu kuzumuzu Allah nasip ederse büyüteceğiz ve besleyeceğiz” dedi.

Sakız melezi cinsi olan ve annesinin yanından ayrılmayan 5 ayaklı kuzu, sağlık açısından herhangi bir sorun göstermediği için Yılmaz’ı sevindirdi.