Çanakkale'de onlarca düzensiz göçmen yakalandı... 1 gözaltı!
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 42 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'nin Tavaklı İskelesi mevkiinde yaptıkları operasyonda, 20 D 2462 plakalı araçta Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda, şüpheli H.G. insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olayda kullanılan araç yediemin otoparkına çekildi.
H.G.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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