Edirne’de 10 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerde 10 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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