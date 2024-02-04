Edirne’de 10 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 13:19
Edirne’de 10 kaçak göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerde 10 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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