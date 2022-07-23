Çanakkale'de orman yangını!
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Derbentbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için 2 uçak ve 3 helikopterle havadan, 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı ve çok sayıda personelle karadan çalışma başlatıldı.
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