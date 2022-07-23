Çanakkale'de orman yangını!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

AA
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:43
Çanakkale'de orman yangını!
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Derbentbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için 2 uçak ve 3 helikopterle havadan, 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı ve çok sayıda personelle karadan çalışma başlatıldı.


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