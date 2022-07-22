Son Dakika: Kocaeli'de ormanlık alanda yangın çıktı
Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Kibritle oynayan çocukların yangına sebep olduğu iddia edildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı.
Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde çevreye sirayet etmeden söndürüldü. Yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Öte yandan, ormanlık alanda kibritle oynayan 3 çocuğun yangına sebep olduğu iddia edildi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
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