Çanakkale’de orman yangını
Çanakkale’nin Lapseki ilçesi Gürece köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yangını söndürmek için müdahaleye başladı.
Yangın, saat 14.22 sıralarında Gürece köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda görevli ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler sevk edildi.
Büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
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