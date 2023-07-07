Çanakkale’de orman yangını

Yayınlanma: 07.07.2023 - 15:37

Güncelleme: 07.07.2023 - 16:16

Yangın, saat 14.22 sıralarında Gürece köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda görevli ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler sevk edildi.

Büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.