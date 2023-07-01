Osmaniye'de orman yangını: 2 dekar alan zarar gördü!
Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesinde saat 10.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR!
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 4 arazöz, 1 su tankı, 25 orman işçisi ve 13 gönüllü müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında 2 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
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