Osmaniye'de orman yangını: 2 dekar alan zarar gördü!

Yayınlanma: 01.07.2023 - 13:13

Güncelleme: 01.07.2023 - 13:14

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesinde saat 10.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR!

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 4 arazöz, 1 su tankı, 25 orman işçisi ve 13 gönüllü müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında 2 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.