Osmaniye'de orman yangını: 2 dekar alan zarar gördü!

Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 13:13
Osmaniye'de orman yangını: 2 dekar alan zarar gördü!
Abone Ol google-news

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesinde saat 10.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR!

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 4 arazöz, 1 su tankı, 25 orman işçisi ve 13 gönüllü müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında 2 dekar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

 


orman yangını Orman Yangın osmaniye Düziçi

İlgili Haberler

Bakan Yumaklı'dan 'orman yangını' açıklaması: 'Büyük bölümü insan kaynaklı'

Bakan Yumaklı'dan 'orman yangını' açıklaması: 'Büyük bölümü insan kaynaklı'
İzmir Menemen'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir Menemen'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Batman'da orman yangını: 750 dönüm yandı

Batman'da orman yangını: 750 dönüm yandı

En Çok Okunan Haberler