Çanakkale'de sağanak etkili oldu: Yollar suyla doldu!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 10:51

Güncelleme: 13.11.2023 - 12:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün Çanakkale için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Uyarının ardından kentte saat 08.00 sıralarında aniden bastıran ve 1,5 saat etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanağın neden olduğu sel nedeniyle bazı çöp konteynerleri devrildi. Çanakkale Belediyesi ekipleri, su birikintisi, sel oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

KEPEZ DERESİ TAŞTI

Sağanak nedeniyle Kepez beldesinde Kepez Deresi taştı. Derede bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Balıkçılar, dereye giderek teknelerini kontrol etti. Kepez Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.

Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan ilk belirlemelere göre il merkezinde metrekareye 66, Eceabat'ta 59, Gökçeada'da 27 ve Lapseki'de ise 20 kilogram yağış düştüğü bildirildi.