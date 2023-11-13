Çanakkale'de sağanak etkili oldu: Yollar suyla doldu!
Çanakkale'de uyarı sonrası sağanak etkili oldu. Kent merkezinde cadde ve sokaklar su ile doldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce dün Çanakkale için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Uyarının ardından kentte saat 08.00 sıralarında aniden bastıran ve 1,5 saat etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanağın neden olduğu sel nedeniyle bazı çöp konteynerleri devrildi. Çanakkale Belediyesi ekipleri, su birikintisi, sel oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.
KEPEZ DERESİ TAŞTI
Sağanak nedeniyle Kepez beldesinde Kepez Deresi taştı. Derede bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Balıkçılar, dereye giderek teknelerini kontrol etti. Kepez Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı.
Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan ilk belirlemelere göre il merkezinde metrekareye 66, Eceabat'ta 59, Gökçeada'da 27 ve Lapseki'de ise 20 kilogram yağış düştüğü bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon değerindeki soru!
- Real Madrid'de Arda Güler krizi!
- Liseli gençlerin skandalı
- Beyoğlu'ndaki 'aile katliamının' nedeni belli oldu
- Can Atalay’ı kurtaracak masal
- Yargı krizinde kim haklı?
- Kalkış Kocaeli, varış Hayfa!
- Can Atalay'ın akıbetini bakın kim açıkladı!
- İYİ Parti'den 'ittifak' çıkışı
- Özgür Demirtaş uyardı: 'Beni seviyorsanız, uzak durun'