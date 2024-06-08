Çanakkale'de tarım arazisi yandı: 100 dönüm zarar gördü
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte söndürülürken, 100 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.
Bayramiç ilçesi Yahşieli köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Biçerdöver'den çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 8 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Yangın havdan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 1,5 saatte söndürülürken toplam 100 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.
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