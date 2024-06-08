Çanakkale'de tarım arazisi yandı: 100 dönüm zarar gördü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte söndürülürken, 100 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 18:52
Çanakkale'de tarım arazisi yandı: 100 dönüm zarar gördü
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Bayramiç ilçesi Yahşieli köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Biçerdöver'den çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 8 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Yangın havdan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 1,5 saatte söndürülürken toplam 100 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi. 


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