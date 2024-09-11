Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Yayınlanma: 11.09.2024 - 11:23

Güncelleme: 11.09.2024 - 11:24

Çanakkale'de il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda dün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 140,21 gram sentetik kannabinoid, 58 sentetik hap, av tüfeği, hassas terazi, 4 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetti işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.K. ile S.Ü. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.