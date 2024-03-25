Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Çanakkale’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 691 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 4 şahıs ise tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:35
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara yönelik çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda ekipler tarafından 4 şahsın üst ve araç aramasında 2 bin 691 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.

İşlemlerinin akabinde şahıslar, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


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