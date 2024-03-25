Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Çanakkale’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 691 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, 4 şahıs ise tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara yönelik çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda ekipler tarafından 4 şahsın üst ve araç aramasında 2 bin 691 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı.
İşlemlerinin akabinde şahıslar, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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