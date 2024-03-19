Çanakkale Belediye Başkanı adayı Muharrem Erkek'ten gazetemize ziyaret
CHP Çanakkale Belediye Başkanı Adayı Muharrem Erkek, gazetemizin İstanbul Şişli’deki merkezini ziyaret etti.
CHP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, gazetemizin İstanbul Şişli’deki merkezine ziyaret gerçekleştirdi.
Erkek'i; Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve gazetemiz yazarı Işık Kansu, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, gazetemiz Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu, gazetemiz Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, gazetemiz Haber Müdürü Can Uğur ağırladı.
Seçim çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erkek, veda ettiğimiz yazarımız, duayen gazeteci Ali Sirmen'in ardından duygularını paylaştı.
"HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"
Erkek, "Yakından tanıdığımız çok değerli bir büyüğümüzü kaybettik. Çok değerli bir hukukçuydu, gazeteciydi, aynı zamanda çok yeni bir cumhuriyet aydınıydı. Mekanı cennet olsun. Onu her zaman rahmetle, minnetle anacağız ve hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.
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