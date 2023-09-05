Meteoroloji'den İstanbul için 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 19:52

Güncelleme: 05.09.2023 - 19:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.