Meteoroloji'den İstanbul için 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'un kuzeyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 19:52
Meteoroloji'den İstanbul için 'kuvvetli sağanak' uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.


Player Alanı
meteoroloji genel müdürlüğü meteoroloji sağanak Kuvvetli yağış kuvvetli sağanak İstanbul

İlgili Haberler

Ankara'yı sağanak vurdu...

Ankara'yı sağanak vurdu...
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Aksaray, Nevşehir, Kayseri... Birçok ilde sağanak sele neden oldu: Aksaray'da 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu

Aksaray, Nevşehir, Kayseri... Birçok ilde sağanak sele neden oldu: Aksaray'da 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu

En Çok Okunan Haberler