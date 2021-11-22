Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen'in imza gününe engel

22 Kasım 2021 Pazartesi, 00:30

Zülal Kalkandelen ve vegan aktivist ve Vegan Gazete yazarı Funda Uğraş'ın konuşmacı olarak katıldığı “Türcülüğün Argüman Dilenciliği” konulu panel, 21 Kasım'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Panel sonrası, Kalkandelen'in "Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü" isimli kitabı için yapılması planlanan imza gününe Çankaya Kent Konseyi tarafından izin verilmedi.

Sosyal medya hesabından yaşanan olayı paylaşan Kalkandelen, "Bugün Ankara’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Kültür Merkezi’ndeki etkinlikle ilgili üzüldüğüm bir durum oldu. İmza günü yapmama @cankayakonsey izin vermemiş. Aynı mekanda dün 2 gazetecinin imza günü vardı. Ben kitap getirenlerinkini merdivene koyarak imzalamak zorunda kaldım" dedi.

Bugün Ankara’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Kültür Merkezi’ndeki etkinlikle ilgili üzüldüğüm bir durum oldu. İmza günü yapmama @cankayakonsey izin vermemiş. Aynı mekanda dün 2 gazetecinin imza günü vardı. Ben kitap getirenlerinkini merdivene koyarak imzalamak zorunda kaldım. — Zülâl Kalkandelen ? (@veganzulal) November 21, 2021





Kısa süre önce başka bir yazarın imza gününe yer verilmesine de değinen Kalkandelen, "Bir gün önce iki gazetecinin imza günü yaptığı mekanda benim imza günüme izin vermeyen @cankayabelediye ise onu da bilmek istiyorum. Haksızlık ve hiç hoş olmayan bir ayrımcılık bu" ifadelerini kullandı.

KONSEY BAŞKANI'NDAN "ÖZÜR"

Zülal Kalkandelen'in sosyal medya paylaşımını yanıtlayan Çankaya Kent Konseyi Başkanı Mustafa Coşar, "Çankaya Kent Konseyi ve Felsefe Kültür Sanat Derneğinin düzenlediği Türcülüğün tartışıldığı söyleşi dizisinin ilkinde değerli konuşmacı Zülal Kalkandere'nin kitap imzalayamamasındaki eksiklikten dolayı kendisinden özür dilerim" dedi.

Çankaya Kent Konseyi ve Felsefe Kültür Sanat Derneğinin düzenlediği Türcülüğün tartışıldığı söyleşi dizisinin ilkinde değerli konuşmacı Zülal Kalkandere'nin kitap imzalayamamasındaki eksiklikten dolayı kendisinden özür dilerim.@veganzulal — Coşar mustafa (@Coarmustafa1) November 21, 2021



