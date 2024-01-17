Canan Karatay’ı da dolandırmıştı: Yakalandı

Şanlıurfa’da Canan Karatay‘ı dolandıran kişinin de aralarında bulunduğu 47 kişi yakalandı.

AA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 12:04
Canan Karatay’ı da dolandırmıştı: Yakalandı
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Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan ve 2013'de Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı.

Silahlı yağma, uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan 19'u hükümlü toplam 47 kişi, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın 2013'de dolandırılması olayının şüphelilerinden olan ve hakkında "silahlı yağma ve dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K'nin de operasyonda yakalandığı öğrenildi.


Şanlıurfa Canan Karatay dolandırıcılık yakalandı

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