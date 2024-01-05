Samsun'da hemşire, 7 sağlık çalışanını dolandırdı!

Samsun’da 7 sağlık çalışanı, bir hemşirenin kendilerini ’çok para kazanma’ vaadiyle ‘yaklaşık 140 bin dolar dolandırdığı’ iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 12:27
Samsun'da hemşire, 7 sağlık çalışanını dolandırdı!
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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire P.Ç.A.’nın, aynı hastane bünyesinde görevli aralarında doktor, hemşire, güvenlik personeli, teknisyen ve temizlik personelinin de bulunduğu 7 kişiyi Forex’ten çok para kazanacaklarını vadederek bankadan kredi çektirip dolandırdığı iddia edildi.

7 mağdur, hemşire hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"30 BİN DOLAR VERDİM"

Mağdurlardan erkek hemşire Fahri Gözpınar, şöyle konuştu:

"Aynı hastanede çalışan hemşire P.Ç.A., ’size çok para kazandıracağım. Ben bunun eğitimini aldım’ diyerek bizi kandırdı. Bankadan para çektim. Ben 30 bin dolar verdim. Kredi taksitlerini ana paraya dokunmadan ödeyip bize de kar payı verecekti. Bankadan bize çektirdiği paranın taksitleri ödenmeyince icralık olduk ve dolandırıldığımızı anladık. 7 kişi olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kendisinin cezalandırılmasını istiyoruz."

7 kişinin toplamda yaklaşık 140 bin dolar dolandırıldığı ileri sürüldü. Hemşirenin izne ayrıldığı öğrenildi.


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