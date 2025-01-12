Canı çekene, 'adet' satılıyor: Nektarin, şeftali 150, erik 100 lira

Yayınlanma: 12.01.2025 - 10:58

Güncelleme: 12.01.2025 - 10:58

Hasadı yaz aylarında yaygın yapılan erik, şeftali, nektarin gibi meyveler, kış mevsiminde manav tezgahlarında yaygınlaştı. Kış aylarında hamileler, çocuk veya canı çekenlerin talebini karşılamak için tezgahında ithal meyveye yer veren manavlarda erik, nektarin ile şeftalinin fiyatı şaşırttı. Soğuk hava deposunda muhafaza edilip adet olarak satışa sunulan meyvelerden erik 100, nektarin ile şeftali 150 liradan alıcı buluyor. Yerli üretim çilek ise soğuk hava ile fırtına ve yağıştan dolayı tarım alanlarının zarar görmesi sonucu üretim azlığından kilosu 400, adedi 15 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Konyaaltı ilçesine manav işleten Osman Bayık, kış aylarında genellikle anne adayları, çocuklar veya canı çekenlerin yaz meyvelerini talep ettiğini anlattı. Telefonla arayıp sipariş verenler olduğundan bahseden Bayık, “Yaz aylarında yaygınlaşan nektarin, şeftali ve eriğin kış mevsiminde temini zor oluyor. Müşterilerin talebinin yoğunluğundan ithal meyve temin ediyoruz. Soğuk hava deposunda muhafaza ediyoruz. Telefonla arayan ya da manava gelip soran müşterilerimize adet adet satıyoruz. Erik 150, nektarin ile şeftali ise 100 lira" diye konuştu.