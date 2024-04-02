Çankırı'da ahır yandı: 21 büyükbaş öldü

Çankırı'da besi çiftliğindeki ahırda çıkan yangında kurbanlık 21 büyükbaş öldü.

DHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:20
Çankırı'da ahır yandı: 21 büyükbaş öldü
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Bayramören ilçesine bağlı Akgüney köyünde besicilikle uğraşan N.K.'nin çiftliğindeki ahırda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede tüm ahırı kapladı. İhbar üzerine çiftliğe çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile söndürülürken; ahırdaki 21 büyükbaş hayvan öldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


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