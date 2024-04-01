TRT dizisinin setinde korkutan yangın!
TRT 1'in Ramazan ayı boyunca hafta içi her akşam izleyiciyle buluşan dizisi Aziz Mahmut Hüdayi Aşkın Yolculuğu'nun setinde yangın çıktı
Rüzgar Aksoy, Cem Kurtoğlu, Hakan Örge, Duygu Gürcan ve Tuğba Melis Türk'ün başrolünde yer aldığı TRT 1'in Ramazan ayı boyunca hafta içi her akşam izleyiciyle buluşan dizisi Aziz Mahmud Hüdayi Aşkın Yolculuğu'nun setinde yangın çıktı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin Riva'daki platosunda elektrik kontağından olduğu düşünülen bir yangın meydana geldi.
Alevler kısa sürede etrafı sararken dizide dergah olarak kullanılan platonun bir kısmı küle döndü.
Yangın çekimlerin olmadığı saatte yaşandığı için herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
Yangının ardından dizinin çekimlerine 1 gün ara verildi.
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