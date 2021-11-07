Şırnak Güçlükonak’ta AKP’li başkan Bahattin Aktuğ’un yakınları kamu kurumlarına yerleşti

07 Kasım 2021 Pazar, 04:00

AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik’in ardından, Şırnak Güçlükonak Belediye Başkanı Bahattin Aktuğ’un da ilçede dokuz akrabasını çeşitli kurumlara yerleştirdiği belirlendi. AKP’lilerin kamuda kolaylıkla iş bulduğunu ve yükseltildiğini söyleyen Şırnaklı yurttaşlar, “Şırnak içinde büyük bir tepki var. Kendi ilçeleri gibi yönetiyorlar” dedi.

AKP’li Rizgin Birlik’in yakınlarını işe yerleştirdiğine yönelik haberimizin ardından, gazetemize “kentte AKP kadrolaşması” olduğuna ilişkin çok sayıda ihbar geldi. Şırnak’ta yaşayan yurttaşlar, Güçlükonak Belediye Başkanı’nın da kendi yakınlarını kamu kurumlarına yerleştirdiğini, kendilerinin ise yıllardır işsiz olduklarını söyledi. Yurttaşlar, “Güçlükonak ilçe olduğundan beri aynı parti ve aynı kişi tarafından yönetiliyor. Akrabalarını da belediye başkanı işe yerleştirdi. Bu durum artık kentte tepkiye neden olmuş durumda. Bu insanların ne tür liyakati var da onca insan arasından bunlar tercih ediliyor? İŞKUR alımlarında da bu ailenin etkisi oluyor. İlçeyi sanki kendilerine aitmiş gibi yönetiyorlar” ifadelerini kullandılar. İddiaya göre Bahattin Aktuğ’un kamu kurumlarında işe yerleştirdiği yakınlarının isimleri şöyle:

Oğlu Ahmet Aktuğ, Güçlükonak İlçe Milli Eğitim Müdürü; kızı Mürşide Aktuğ, Güçlükonak Entegre Devlet Hastane Müdürü; kızı Kumru Aktuğ, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı; yeğeni Emine Aktuğ, Güçlükonak Kaymakamlığı’nda İlçe Mal Müdürü; torunu Kader Aktuğ, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda memur; torunu Seçil Aktuğ, Güçlükonak Merkez İlkokulu Müdür Yardımcısı; damadı Ayhan Aktuğ, Güçlükonak Atatürk İlkokulu Müdürü; yeğeni Leyla Aktuğ, Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı.”

Yurttaşlar ayrıca Bahattin Aktuğ’un oğlu Mesut Aktuğ’un da ilçe sınırları içinde bulunan Ilısu Barajı’nın mühendisliğini yaptığını belirterek, “Baraj personel alımlarında etkin bir isim olarak çalıştı. Hatta personel alımlarını kendisi yapıyor” iddiasını dile getirdiler.