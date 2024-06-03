Çankırı'da alacak verecek tartışması: 1 ölü
Çankırı’da alacak verecek tartışmasının kavgaya dönüştüğü olayda Alparslan Gökçe bıçaklanarak öldürüldü.
Çankırı’nın Ilgaz ilçesi Kale Kırı mevkisinde Alparslan Gökçe (34) ve arkadaşı S.T. ile Ö.E., G.E. ve Ö.K. arasında alacak verecek tartışması çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Alparslan Gökçe ve arkadaşı S.T., karşı tarafın bıçak darbeleri ile yaralandı.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ilgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet hastanesine sevk edilen Alparslan Gökçe hayatını kaybetti. S.T.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrasında saldırganlar, Ö.E., G.E. ve Ö.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Alparslan Gökçe ise Korgun ilçesine bağlı Kesecik köyünde toprağa verildi.
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