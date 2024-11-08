Çankırı'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Çankırı'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri, şüpheli E.Ö'yü suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Çankırı'da bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 09:12

Aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen O.K. ve E.Ö, Atatürk Bulvarı'nda tartıştı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö, O.K'yi bıçakla bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, şüpheli E.Ö'yü suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı O.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Çankırı

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